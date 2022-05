Lecture à la plage Plage de la Mine d’Or 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Lecture à la plage Plage de la Mine d’Or 56760 Penestin, 2 août 2022, Penestin. Lecture à la plage

Plage de la Mine d’Or 56760 Penestin, le mardi 2 août à 11:00

Lecture à la plage proposée par la mairie de Pénestin.

Participation: 0

Lecture à la plage proposée par la mairie de Pénestin. Plage de la Mine d’Or 56760 Penestin Plage de la Mine d’Or 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-02T11:00:00 2022-08-02T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Plage de la Mine d'Or 56760 Penestin Adresse Plage de la Mine d'Or 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Plage de la Mine d'Or 56760 Penestin Penestin Departement Loire-Atlantique

Plage de la Mine d'Or 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/

Lecture à la plage Plage de la Mine d’Or 56760 Penestin 2022-08-02 was last modified: by Lecture à la plage Plage de la Mine d’Or 56760 Penestin Plage de la Mine d'Or 56760 Penestin 2 août 2022 Pénestin Plage de la Mine d'Or 56760 Penestin Penestin

Penestin Loire-Atlantique