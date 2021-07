Guérande La Coulée verte 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Lecture à la coulée verte La Coulée verte 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Lecture à la coulée verte La Coulée verte 44350 Guerande, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Guérande. Lecture à la coulée verte

La Coulée verte 44350 Guerande, le jeudi 15 juillet à 10:00

Entre deux tours de toboggan, partagez un moment paisible avec bébé et vos tout-petits. Ouvrez grand les oreilles, l’histoire va commencer… Un rendez-vous sur le terrain de jeux de la Coulée Verte où chacun peut venir écouter les histoires qui lui sont racontées et ouvrir les livres en toute liberté. Un partenariat Médiathèque Samuel Beckett et Association Mille-Feuilles et Petit Lu. [www.millefeuillesetpetitlu.fr](http://www.millefeuillesetpetitlu.fr/) Un rendez-vous proposé dans le cadre de l’évènement national : [www.partir-en-livre.fr](http://www.partir-en-livre.fr) Pour les 0-6 ans. A la coulée verte, 5 rue du sénéchal. Annulation en cas de pluie.

Public

Entre deux tours de toboggan, partagez un moment paisible avec bébé et vos tout-petits. Ouvrez grand les oreilles, l’histoire va commencer… Un rendez-vous sur le terrain de jeux de la Coulée Vert… La Coulée verte 44350 Guerande La Coulée verte 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu La Coulée verte 44350 Guerande Adresse La Coulée verte 44350 Guerande Ville Guérande lieuville La Coulée verte 44350 Guerande Guérande