LECTURE À LA COULÉE VERTE Guérande, 11 mai 2022, Guérande.

LECTURE À LA COULÉE VERTE rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande

2022-05-11 – 2022-05-11 rue du Sénéchal La Coulée verte

Guérande Loire-Atlantique

Entre deux glissades sur le toboggan, les enfants peuvent choisir une lecture ! Les lectrices partagent leur plaisir à lire avec les tout-petits et leurs parents.

Les lectrices de l’association Mille-feuilles et Petit Lu vont à la rencontre des parents et des tout-petits sur leurs lieux de vie et de passage. Elles contribuent à promouvoir l’idée que ” Les livres c’est bon pour les bébés”. Elles partagent, avec les personnes bienveillantes qui les accompagnent, leur plaisir à lire à haute voix. Elles proposent des lectures individuelles dans le plus grand respect de l’enfant et de sa famille. Chacun va à son rythme en fonction de son vécu. Les lectrices sont fidèles aux textes et ne cherchent pas à savoir ce que l’enfant a compris…

millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr http://www.millefeuillesetpetitlu.fr/

rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande

