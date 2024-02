Lecture à la bougie Chaillac, samedi 2 mars 2024.

Jardin nature savamment et respectueusement dompté, avec des expos et ponctuellement des représentations.

Lecture à la bougie par Jean-Claude Piérot et repas autour du feu. Il nous lira Construire un feu de Jack London. Chacun apporte une spécialité à partager au cours de la discussion post lecture EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 18:30:00

fin : 2024-03-02

1 Le Beau

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire yoyo@asso-relais.com

