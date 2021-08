Lancieux Lancieux Côtes-d'Armor, Lancieux Lecture à Haute Voix – Ombre et Lumière des Jardins par Henri-Noël Mayaud Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux

Lecture à Haute Voix – Ombre et Lumière des Jardins par Henri-Noël Mayaud Lancieux, 19 août 2021, Lancieux. Lecture à Haute Voix – Ombre et Lumière des Jardins par Henri-Noël Mayaud 2021-08-19 17:30:00 – 2021-08-19 Salle Michel Finas Espace Coualan Rue Julien Renault

Lancieux Côtes d’Armor Lancieux Dans le cadre des animations de la bibliothèque de Lancieux Lecture à haute voix « Ombre et Lumière des Jardins » par Henri-Noël Mayaud. Avec des textes de Colette, Anna Guglielmetti, Marco Martella. Entrée libre, durée 1h. Masque obligatoire. Jeudi 19 août 2021 – 17h30 – Salle Michel Finas Espace Coualan +33 2 96 86 23 06 Dans le cadre des animations de la bibliothèque de Lancieux Lecture à haute voix « Ombre et Lumière des Jardins » par Henri-Noël Mayaud. Avec des textes de Colette, Anna Guglielmetti, Marco Martella. Entrée libre, durée 1h. Masque obligatoire. Jeudi 19 août 2021 – 17h30 – Salle Michel Finas Espace Coualan dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Salle Michel Finas Espace Coualan Rue Julien Renault Ville Lancieux lieuville 48.59954#-2.15185