Lecture à deux voix des correspondances entre George Sand et Gustave Flaubert Serigny Belforêt-en-Perche, vendredi 8 mars 2024.

Lecture à deux voix des correspondances entre George Sand et Gustave Flaubert « Tu aimes trop la littérature, elle te tuera »

Durant les dix dernières années de sa vie, George Sand entretient une correspondance avec Gustave Flaubert, de dix-sept ans son cadet.

En 1866, la romancière est âgée de 62 ans et porte en elle, malgré les épreuves, un magnifique amour de la vie. Dès le début de leurs échanges, l’auteur de Madame Bovary semble, lui, déjà revenu de tout !

La politique, le rapport aux autres, les sujets abordés dans leurs écrits, tout semble les opposer.

Toutefois une admiration et une profonde affection les unit. Flaubert signe ses lettres « Votre vieux troubadour » et Sand « Je t’aime de tout mon cœur ».

Ils laissent l’un et l’autre sur eux-mêmes comme sur leur époque un témoignage fabuleux.

Marie-Christine Barrault illumine l’un des plus beaux noms du théâtre français. Qu’elle lise des textes ou qu’elle interprète des personnages, elle impose sa nature généreuse et rayonnante.

Ivan Morane est comédien, metteur en scène de théâtre et d’opéra, scénographe et éclairagiste. Il a adapté de nombreux ouvrages littéraires pour la scène.

Lecture Marie-Christine Barrault et Ivan Morane. Choix des lettres et montage Ivan Morane. D’après la correspondance de George Sand et Gustave Flaubert (1866-1876).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Serigny Château du Tertre

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

