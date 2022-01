Lecturaton : la page 75 Alliance Française du Costa Rica Carmen Catégories d’évènement: Cantón San José

Une cabine anonyme qui nous lit un extrait de la page 75 des romans de Marguerite Duras, Virginie Despentes, Emmanuel Carrère, Amina Saïd, Albert Camus, Annie Ernaux, Daniel Pennac, Leila Slimani, Michel Houellebecq et Brel. Lecture de la page 75 des romans français pour fêter les 75 ans de présence de l’Alliance Française au Costa Rica Alliance Française du Costa Rica San José, Barrio Amón, Avenida 7 calle 5 Carmen Cantón San José

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:00:00

