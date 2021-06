Villejuif Jardin de la résidence Paris Héloïse Val-de-Marne, Villejuif Lectura Fabulosa #3 Histoires d’herbes folles Jardin de la résidence Paris Héloïse Villejuif Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Jardin de la résidence Paris Héloïse, le mercredi 25 août à 14:30

**_Les Drag Story Hours_** est un concept répandu aux Etats unis, où des contes de fées alternatifs sont lus par des artistes de cabaret de la communauté LGBTQIA+. Les personnages campés par ces artistes sont hauts en couleur, flamboyants, sortis d’imaginaires éclectiques, jouant avec les codes du genre et célébrant les différences. Enza Fragola, fée du marais, vous invite dans le jardin secret qu’elle cultive depuis plusieurs années. +++++ Programme : – 14h30 Lectures part 1 – 15h30 Pause Coloriage – 16h Lectures part 2 – 17h Fin +++++ ⁣Prix Libre, (tarif conseillé : 5€⁣ par personne) Sur inscription par mail : [[maisoncheriedrag@gmail.com](mailto:maisoncheriedrag@gmail.com)](mailto:maisoncheriedrag@gmail.com) Sous réserve de place disponible. Age conseillé : 4 à 9 ans Masques obligatoires pour les participant•e•s

Lectures de contes pour petit.e.s et grand.e.s par des artistes drags. Jardin de la résidence Paris Héloïse 104 avenue de Paris 94800 Villejuif Villejuif Val-de-Marne

