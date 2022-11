Lecteurs en Herbe à la Bibliothèque

Lecteurs en Herbe à la Bibliothèque



2022-10-26 09:30:00 – 2022-10-26 10:00:00 Un moment de lecture pour les moins de 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistants maternels…



2022

26* octobre

Abracadabra ! histoires de citrouilles

9 novembre

Le jour et la nuit, le soleil et la lune

14 | 28* décembre

Lutins et petits monstres | Au pays des rêves



2023

11 janvier

Les 5 sens

8 | 15* février

L’hiver | Animaux du pôle nord

8 mars

Formes et couleurs

12 | 26* avril

La mer, les poissons | Pâques, poules, poussins, chasse aux oeufs

10 mai

Au jardin ! Fruits et légumes

14 | 28 juin

Musique ! | Les pieds dans l’eau



*période de vacances Profiter d'un moment de lecture pour les moins de 3 ans, à la bibliothèque municipale Joseph Roumanille.

