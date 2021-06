Lecteurs du monde : photographies de Thierry Penneteau Centre Charles Péguy, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Orléans.

Lecteurs du monde : photographies de Thierry Penneteau

du mercredi 7 juillet au samedi 28 août à Centre Charles Péguy

Dès lors, en observateur sensible, il parcourt le monde, et capture des moments éphémères d’une grande poésie. Photographe dépositaire à l’agence Scoop de 1995 à 2000. Co-fondateur et photographe de la Banque d’Images « Créateurs d’atmosphères », il est très vite devenu un photographe reconnu. Ses expositions ont été vues dans de nombreux lieux prestigieux. Prix du reportage et du voyage de Saint-Etienne, Mention spéciale lors de la Coupe de France de la Fédération Photographique, Prix du Ministère de la Culture lors de la fête de l’image à Bièvres, il a même reçu les encouragements et les félicitations de Robert Doisneau. Pour l’été 2021, c’est à Orléans et au Centre Charles Péguy qu’il fait une halte, permettant aux visiteurs d’avoir un aperçu des multiples lecteurs du monde. Une pause photos et lectures à l’ombre des pages.

En 1978, lors d’un séjour aux Etats-Unis, Thierry Penneteau se prend de passion pour la photographie.

Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T18:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T18:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T14:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T18:00:00