Visite d’un atelier d’enluminure et de calligraphie L’écritoire enlumine, 27 mars 2023, Saint-Vincent-de-Barrès. Visite d’un atelier d’enluminure et de calligraphie 27 mars – 2 avril L’écritoire enlumine Une découverte hors du temps ou l’utilisation de matériaux naturels oubliés L’écritoire enlumine 30 ruelle des échoppes 07210 S-Vincent-de-Barrès Saint-Vincent-de-Barrès 07210 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Visite d’un atelier d’enluminure et de calligraphie lors des JEMA Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, partez à la découverte d’un atelier d’enluminure et de calligraphie. Vous y découvrirez l’art des très beaux livres anciens.

Vous aimez ces livres magnifiquement illustrés et calligraphiés ? alors cette visiste est faite pour vous.

Vous pourrez me voir travailler à l’ancienne, avec des matériaux naturels un peu oubliés : le véritable parchemin, les pigments (lapis lazuli, ocres, oxydes) et bien sûr la pose de la feuille d’or indispensable pour donner la lumière aux textes. Oubliez vos stylos, la plume est de rigueur ! Tout au long de l’année, vous pouvez vous former à la calligraphie ou/et à l’enluminure à l’atelier. Lors de ces journées découvertes, n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une découverte d’une heure où vous pourrez vous exercer à l’art de la belle écriture à la plume. Venir à l’atelier, c’est aussi un moment d’échange où vous pourrez obtenir une réponse aux questions que vous pourriez vous poser quant à ce métier bien mystérieux qu’est l’enluminure. Je vous souhaite une belle et agréable visite.

