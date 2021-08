L’ECRIT DE LA RUE Montesquieu-Volvestre, 17 septembre 2021, Montesquieu-Volvestre.

L’ECRIT DE LA RUE 2021-09-17 – 2021-09-18 Place de la Perruque LES PLUMES D’ARAMIS

Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne Montesquieu-Volvestre

L’écrit de la rue

2° édition, marraine Salomé BERLEMONT-GILLES

Découvrir l’écriture créative à Montesquieu-Volvestre

les 17 et 18 septembre 2021

L’association « Les Plumes d’Aramis » propose lors des Journées du Patrimoine 2021, une manifestation autour de l’écriture, ce patrimoine commun qui permet à chacun de mieux se connaitre, de rencontrer l’autre, particulièrement après les périodes de confinement, et d’exercer pleinement son rôle de citoyen.

Cet évènement sera l’occasion de faire découvrir l’écriture créative grâce à diverses propositions d’écriture, en ateliers et de manière ludique, accessible aux différentes générations.

Pour cette édition, chaque participant construira pas à pas son récit du type nouvelle en développant son écrit à partir de propositions formulées en diverses tables d’écriture réparties dans la cité.

Objectif :

Faire découvrir et partager au plus grand nombre les joies de l’écriture créative et inviter tout un chacun à prendre un stylo, une plume, un stylo, un support numérique pour voyager avec les mots.

Public :

Curieux de l’écriture et amoureux des lettres et des mots … de 7 à 107 ans

Format, date :

? A compter du 23 août, des invitations à écrire « chez soi » distribuées en boites aux lettres

? Le vendredi 17 septembre, « Soirée des écrits 2020 »

? Le samedi 18 septembre, de 10h à 19h journée « L’Ecrit de la Rue »

Thème :

– Après une année 2020 et un début 2021, marquées par les confinements, les états d’urgence sanitaire et contre le terrorisme, le thème retenu s’est imposé comme essentiel : « Réinventer le monde » en 5 chapitres … les uns avec les autres, … avec le goût de nos souvenirs, … il est où le bonheur ?, … avec les utopies, … avec l’intelligence artificielle.

Partenaires :

– Mairie de Montesquieu-Volvestre,

– Conseil Départemental de la Haute-Garonne,

– Crédit Mutuel de Carbonne,

– Médiathèque de Montesquieu-Volvestre,

– Artistes locaux du chant, du théâtre, de la musique,

– La petite Bouquinerie,

– SCAC Marestaing, galerie – résidence d’artistes plasticiens,

– les associations locales : Pupenvol, Compagnie Loula Delgado …

– EHPADs de Montesquieu-Volvestre LE COULOUME et VAL D’ARIZE

– les entreprises, commerçants et artisans locaux : Hélène SIROUX, webmaster, Carrefour Contact, Assurances Allianz …

– Presse locale et Radio Galaxie

Organisation :

L’association « Les Plumes d’Aramis » qui anime des ateliers d’écriture à l’année depuis 9 ans, à Montesquieu-Volvestre, Vic-Fezensac, Sarrant, Marciac.

Participation libre et gratuite

L’Ecrit de la Rue se propose de vous faire découvrir les plaisirs de l’écriture grâce à diverses propositions en ateliers et de manière ludique.

Thème 2021: Réinventer le monde en 5 chapitres à l’occasion d’une déambulation dans la cité, de 10h à 19h, le 18/09. Soirée Ecrits 2020 le 17/09 à 21h.

lesplumesdaramis@outlook.fr +33 6 77 74 09 26

L’écrit de la rue

2° édition, marraine Salomé BERLEMONT-GILLES

Découvrir l’écriture créative à Montesquieu-Volvestre

les 17 et 18 septembre 2021

L’association « Les Plumes d’Aramis » propose lors des Journées du Patrimoine 2021, une manifestation autour de l’écriture, ce patrimoine commun qui permet à chacun de mieux se connaitre, de rencontrer l’autre, particulièrement après les périodes de confinement, et d’exercer pleinement son rôle de citoyen.

Cet évènement sera l’occasion de faire découvrir l’écriture créative grâce à diverses propositions d’écriture, en ateliers et de manière ludique, accessible aux différentes générations.

Pour cette édition, chaque participant construira pas à pas son récit du type nouvelle en développant son écrit à partir de propositions formulées en diverses tables d’écriture réparties dans la cité.

Objectif :

Faire découvrir et partager au plus grand nombre les joies de l’écriture créative et inviter tout un chacun à prendre un stylo, une plume, un stylo, un support numérique pour voyager avec les mots.

Public :

Curieux de l’écriture et amoureux des lettres et des mots … de 7 à 107 ans

Format, date :

? A compter du 23 août, des invitations à écrire « chez soi » distribuées en boites aux lettres

? Le vendredi 17 septembre, « Soirée des écrits 2020 »

? Le samedi 18 septembre, de 10h à 19h journée « L’Ecrit de la Rue »

Thème :

– Après une année 2020 et un début 2021, marquées par les confinements, les états d’urgence sanitaire et contre le terrorisme, le thème retenu s’est imposé comme essentiel : « Réinventer le monde » en 5 chapitres … les uns avec les autres, … avec le goût de nos souvenirs, … il est où le bonheur ?, … avec les utopies, … avec l’intelligence artificielle.

Partenaires :

– Mairie de Montesquieu-Volvestre,

– Conseil Départemental de la Haute-Garonne,

– Crédit Mutuel de Carbonne,

– Médiathèque de Montesquieu-Volvestre,

– Artistes locaux du chant, du théâtre, de la musique,

– La petite Bouquinerie,

– SCAC Marestaing, galerie – résidence d’artistes plasticiens,

– les associations locales : Pupenvol, Compagnie Loula Delgado …

– EHPADs de Montesquieu-Volvestre LE COULOUME et VAL D’ARIZE

– les entreprises, commerçants et artisans locaux : Hélène SIROUX, webmaster, Carrefour Contact, Assurances Allianz …

– Presse locale et Radio Galaxie

Organisation :

L’association « Les Plumes d’Aramis » qui anime des ateliers d’écriture à l’année depuis 9 ans, à Montesquieu-Volvestre, Vic-Fezensac, Sarrant, Marciac.

Participation libre et gratuite

Les plumes d’Aramis

dernière mise à jour : 2021-08-18 par