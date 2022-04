L’écrit d’Anthony La Compagnie des Arts, 29 avril 2022, Nantes.

2022-04-29

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non Entrée au chapeau Tout public

L’écrit d’Anthony est une création théâtrale et musicale, un docu réaliste et poétique qui raconte trente ans de la vie d’un homme, noir américain et poète, incarcéré dans le couloir de la mort en Floride aux USA, pour un crime qu’il n’a pas commis. Au travers de poèmes, de lettres, d’interviews et de musiques, découvrez les différentes facettes d’un homme qui nous livre ses réflexions les plus intimes sur la vie, la mort, l’amour, la justice et la politique, la foi, le racime, l’espoir… Ce spectacle est proposé par Pascal Hemery avec la participation de Marion Bertineaud et Marie Boucher, musiciennes à la Compagnie des arts. Pascal Hemery, artiste plasticien et musicien, est membre de l’association Save Anthony, qui lutte pour donner à Anthony Mungin les moyens de prouver son innocence pour qu’il retrouve un jour la liberté. Une partie des fonds récoltés de l’entrée au chapeau seront reversés à cette association. Infos et réservations : contact.laciedesarts@gmail.com

La Compagnie des Arts Nantes 44100

https://laciedesarts.org/