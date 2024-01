BROKEN BACK L’ECRIN Talant, 29 février 2024, Talant.

Repéré sur les réseaux en 2014 alors qu’il empilait les millions d’écoutes avec sa pop folk lumineuse, le jeune artiste « Electro Pop» originaire de Bretagne Broken Back part alors immédiatement sur les routes à la rencontre de son public. Les centaines de milliers de fans, les millions de vues commencent à grimper. Les majors Warner et Sony le repère et le signent. Les choses continuent de s’emballer, le rêve de se tisser. C’est aujourd’hui après 300 concerts aux quatre coins du monde (dont deux Olympias complets, Solidays, les Francofolies de La Rochelle, le Montreux Jazz Festival), une nomination aux victoires de la musique en révélation scène en 2017, son premier album disque d’or en France, et platine à l’international que l’artiste cumule aujourd’hui plus de 500 millions de d’écoutes, et 2,3 Millions d’auditeurs mensuels sur les plateformes de streams.Avec ses tubes solaires Indie dance « Happiest Man On Earth », « Halcyon Birds », « Riva », « Fireball » ou encore son tout nouveau single à peine sorti fin 2022 « Away From Home ». L’auteur compositeur interprète marque là son meilleur démarrage streaming avec près de 7 Millions d’écoutes en 5 mois seulement, et plus de 1200 rotations radios par semaine. Le nouvel album « Smile Again » à paraitre le 13 Octobre prochain marquera dont son grand retour sur le devant de la scène. Album accompagné d’une toute nouvelle tournée d’une soixantaine de dates à partir de l’Automne 2023, en France, en Belgique, et en Suisse. Sa pop lumineuse de nouveau partout en radio : aucun doute… Broken… is Back !

Tarif : 25.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:00

L’ECRIN ROND POINT DE L’EUROPE 21240 Talant 21