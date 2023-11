Monos – Dionysos chez les rébètes L’Ecrevis, Annecy (74) Monos – Dionysos chez les rébètes L’Ecrevis, Annecy (74), 3 décembre 2023, . Monos – Dionysos chez les rébètes Dimanche 3 décembre, 16h00 L’Ecrevis, Annecy (74) Prix libre Théâtre musical autour du rébétiko des années 1930. « Bienvenue ! Ce soir, c’est rébétiko. Hélas, les musiciens, cesbons à rien, ne sont toujours pas là. Mais ne vous en allez pas : lechauffeur du groupe en a gros et a beaucoup de choses à vous dire… »source : événement Monos – Dionysos chez les rébètes publié sur AgendaTrad L’Ecrevis, Annecy (74) Route de l’aérodrome

