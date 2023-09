L’écran Pop : un cinéma karaoké spécial Reine des Neiges Le Grand Rex Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 14 octobre 2023

de 18h00 à 21h30

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Catégories de billets & tarifs :

– Orchestre – 14 ans : 28 € / Orchestre adulte : 33 €

– Mezzanine – 14 ans : 25 € / Mezzanine adulte : 29 €

– Balcons (tarif unique) : 23 €

Bienvenue dans l’univers de ce film d’animation culte. (Re)découvrez la Reine des neige sur grand écran en version karaoké, dans une ambiance survoltée ! Spectacle, goodies et karaoké vous attendent pour une expérience inédite le samedi 14 octobre.

Pendant la séance, lâchez prise, chantez, dansez et si le coeur vous en dit, venez déguisé dans la peau de vos personnages préférés.

Au programme de cet événement spécial en grande salle du Grand Rex

L’Écran Pop : La Reine des Neiges s’installe dans la plus grande salle de cinéma au monde ! En plus de l’expérience habituelle (goodie bag + show + film en karaoké) cet événement spécial vous propose de passer une soirée mémorable en profitant de cette salle mythique et d’animations à tous les étages dès l’ouverture des portes.

– Goodie Bag : une pochette pleine de surprises remise à chaque spectateur pour participer durant la séance.

– Spectacle : notre Maître de Cérémonie pour faire monter la température et vous faire gagner plein de cadeaux.

– Concours de costumes : un concours de costume pour enfiler votre plus belle tenue d’Arendelle.

– Karaoké : les paroles des chansons sur l’écran pendant le film pour chanter sans s’arrêter !

+ Animations événement spécial de 18h00 à 19h30 (dans la limite des places disponibles)

– 18h00 – 19h30 : Bar à manger et à boire

– 18h00 – 19h30 : Stand Merchandising pour emporter des souvenirs d’Arendelle

– 18h00 – 19h00 : Photocall thématique La Reine des Neiges

– 18h00 – 19h00 : Borne Karaoké BAM Karaoke Box

– 18h00 – 19h00 : Casting pour participer au concours de costumes

– 18h10 – 19h00 : Dance Party La Reine des Neiges « Libérée, délivrée »

– 19h15 – 19H30 : Karaoké géant par BAM Karaoke Box dans la grande salle

Le Grand Rex 1 boulevard Poissonnière 75002 Paris

Contact : https://www.legrandrex.com/cinema/4313#seances https://www.legrandrex.com/cinema/4313#seances

©Disney La Reine des neiges