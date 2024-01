L’Ecran Pop : DIRTY DANCING – L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : DIRTY DANCING PATHE LA JOLIETTE Marseille, vendredi 29 mars 2024.

CINÉMA KARAOKÉ : DIRTY DANCING BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE CE FILM CULTE ! (RE)DÉCOUVREZ DIRTY DANCING SUR GRAND ÉCRAN EN VERSION KARAOKÉ, DANS UNE AMBIANCE SURVOLTÉE ! SPECTACLE, GOODIES BAGS & PAROLES SUR L’ÉCRAN : UNE EXPÉRIENCE INÉDITE VOUS ATTEND ! PENDANT LA SÉANCE, LÂCHER PRISE, CHANTEZ, DANSEZ ET SI LE CŒUR VOUS EN DIT, VENEZ DÉGUISÉ DANS LA PEAU DE VOS PERSONNAGES PRÉFÉRÉS. C’EST LIBÉRATEUR, JOYEUX ET FOLLEMENT DRÔLE : VOUS ÊTES À L’ÉCRAN POP, LE PREMIER CINÉMA KARAOKÉ EN FRANCE !Hey Baby, que diriez-vous d’un petit voyage dans le temps pour vivre l’amour en grand ? Direction l’été 1963 à la pension Kellerman, où les premiers émois In the Still of The Night ont commencé. Ici, préparez-vous à ressentir la chaleur de ces longues nuits d’été.Love Is Strange et pourtant, on ne s’en lassera jamais… pas plus que de ce film culte, ses musiques, ses chorégraphies, Johnny et Bébé.Yes, il est temps de nous rejoindre pour chanter et enchaîner quelques pas de danse lors des projections en Cinéma Karaoké L’Ecran Pop Dirty Dancing. Croyez-nous, on ne vous laissera pas partir sans que vous puissiez affirmer (I’ve Had) The Time of My Life.Déroulé de l’événement ?20h00 : Ouverture des portes?20h30 : Pré-show L’Ecran Pop Dirty Dancing?21h00 : Dirty Dancing en VF karaoké?22:40 : Fin —Depuis sa création en 2017, L’Ecran Pop crée des expériences inédites, festives et participatives dans l’univers des comédies musicales cultes. Aujourd’hui, deux concepts sont proposés pour célébrer tes comédies musicales préférées. Le Cinéma-Karaoké pour vivre une soirée de folie dans l’univers de tes films musicaux favoris et la Dance Party pour apprendre les chorés de plus grandes comédies musicales aux côtés des artistes applaudis sur scène (seulement à Paris, au Théâtre Mogador).

Tarif : 25.50 – 25.50 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

PATHE LA JOLIETTE 54, RUE CHANTERAC 13002 Marseille 13