L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : Grease EuropaCorp La Joliette, 12 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement .

L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké : Grease

2023-05-12 20:30:00 – 2023-05-12

EUR 23 23 L’Ecran Pop Cinéma-Karaoké vous emmène à Rydell High School à la rencontre des T.Birds et des Pink Ladies pour 2h30 de fun !



Redécouvrez « Grease » et prouvez vos talents de chanteur avec un karaoké des chansons cultes du film. Inutile de connaître les paroles, elles défilent sur l’écran lors de la diffusion du film ! Un seul mot d’ordre : emportez votre bonne humeur et toute votre énergie pour participer à cette expérience festive et amusante.



Animée par un maître de cérémonie, cette soirée s’annonce pleine de surprises avec des goodies, des cadeaux à gagner et même un concours de costumes ! Préparez-vous car le Rock’N’Roll Is Here To Stay !





L’Ecran Pop est le 1er cinéma-karaoké en France. Ici, ces œuvres incontournables du cinéma musical s’affichent sur grand écran en version karaoké, dans une ambiance survoltée ! Inspiré de la tradition anglo-saxonne du Sing-Along, chaque séance est accompagnée de nombreuses animations pour s’immerger dans l’ambiance du film et vivre un moment libérateur, joyeux et follement drôle aux côtés de centaines d’autres fans.



Durée : 2h30 environ

Redécouvrez le film « Grease » et participez à un karaoké en direct avec les paroles des chansons cultes qui défilent sur l’écran !

