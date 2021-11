Verrières-en-Forez Salle des Fêtes de Verrières-en-Forez Loire, VERRIERES EN FOREZ L’écran … Méchant loup ? Salle des Fêtes de Verrières-en-Forez Verrières-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Salle des Fêtes de Verrières-en-Forez, le jeudi 11 novembre à 16:00

Téléphone, TV, ordinateur … à chacun·e son écran, ses images, sa musique, ses jeux ou applis préférés, pour échanger dans un entre-soi de plus en plus rétréci. Serions-nous devenus esclaves de ces écrans qui devaient nous rendre plus libres ? Avec **Familles Rurales de Verrières en Forez** Plus d’infos: [https://conferences-gesticulees.net/events/11-nov-2021-philippe-cazeneuve-salle-des-fetes/](https://conferences-gesticulees.net/events/11-nov-2021-philippe-cazeneuve-salle-des-fetes/)

Participation libre, Pass Sanitaire

Conférence gesticulée de Philippe Cazeneuve
Salle des Fêtes de Verrières-en-Forez
Route du Petit Séminaire, 42600 Verrières-en-Forez

2021-11-11T16:00:00 2021-11-11T17:30:00

