L’écran du jeudi : Leila et ses frères Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

L’écran du jeudi : Leila et ses frères Saint-Amand-Montrond, 20 octobre 2022, Saint-Amand-Montrond. L’écran du jeudi : Leila et ses frères

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

2022-10-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-20 Saint-Amand-Montrond

Cher Saint-Amand-Montrond 4 EUR 4 Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. +33 2 48 60 04 13 https://www.cineode.fr/le-moderne/film/559724/ Wild Bunch Distribution

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2022-10-14 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse 27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher OT TOURISME-COEUR DE FRANCE Ville Saint-Amand-Montrond lieuville Saint-Amand-Montrond Departement Cher

Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-montrond/

L’écran du jeudi : Leila et ses frères Saint-Amand-Montrond 2022-10-20 was last modified: by L’écran du jeudi : Leila et ses frères Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 20 octobre 2022 27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher OT TOURISME-COEUR DE FRANCE cher Saint-Amand-Montrond

Saint-Amand-Montrond Cher