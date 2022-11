L’écran du jeudi : La fabrique des pandémies Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

L'écran du jeudi : La fabrique des pandémies Saint-Amand-Montrond, 24 novembre 2022

27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond

2022-11-24 20:30:00

Cher Du fait de l’effondrement de la biodiversité perpétrée par l’espèce humaine, des pandémies se multiplient comme le SARS, la Covid-19 impactant la Terre entière. Un film documentaire de Marie-Monique Robin (Le monde selon Monsanto). +33 2 48 60 04 13 https://www.cineode.fr/le-moderne/ Ushuaïa TV

