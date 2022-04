L’Écoute essaimée – Félix Blume | Dominique Petitgand Arles, 21 mai 2022, Arles.

L’Écoute essaimée – Félix Blume | Dominique Petitgand Arles

2022-05-21 – 2022-10-31

Arles Bouches-du-Rhône Arles

4 6 Depuis 2007, le musée municipal des beaux-arts et d’art contemporain de la ville d’Arles se consacre également à l’art sonore et radiophonique, créant un Département d’Art Sonore (DAS) avec l’ouverture d’une Chambre d’écoute et la constitution du premier fonds d’art sonore dans un musée des beaux-arts.

En 2021-2022, Félix Blume et Dominique Petitgand ont été les artistes invités de la Chambre d’écoute, espace d’exposition permanente d’art sonore dans le musée.

A l’occasion de l’exposition “L’Écoute essaimée” leur pratique artistique va essaimer en dehors de la Chambre d’écoute sous la forme d’installations sonores.

L’atelier de Jacques Réattu accueillera l’installation sonore Essaim de Félix Blume, composée de 250 petits haut-parleurs reproduisant chacun le son d’une abeille en plein vol. Suspendus dans l’espace d’exposition, ces dispositifs sonores proposent plusieurs expériences d’écoute de l’ensemble à l’individu. Le visiteur est invité à s’approcher pour écouter ces petits êtres au plus près et faire ainsi partie intégrante de l’essaim. On peut alors écouter ces voix comme autant de témoignages individuels de ces ouvrières qui ont tendance à passer inaperçues.

Dominique Petitgand, dans le cadre d’une commande du Centre national des Arts Plastiques va créer trois œuvres sonores pour les lieux : « Voix en pointillé », deux installations sonores dans les salles de la collection permanente et un long « paysage sonore » (voix, atmosphère musicale et paysagère, silences) qui articulera deux plans sonores distincts, le proche et le lointain, en s’appuyant sur la particularité de l’architecture.



A noter : le Vendredi 3 juin à 18h, le musée Réattu organise une rencontre avec Dominique Petitgand. pour un parcours dans les collections avec écoute et commentaires de ses œuvres.

Invités de la Chambre d’écoute en 2021-22, les œuvres sonores de Félix Blume et Dominique Petitgand essaiment cette année dans les salles des collections permanentes du musée.

reattu.reservation@ville-arles.fr +33 4 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr/

Depuis 2007, le musée municipal des beaux-arts et d’art contemporain de la ville d’Arles se consacre également à l’art sonore et radiophonique, créant un Département d’Art Sonore (DAS) avec l’ouverture d’une Chambre d’écoute et la constitution du premier fonds d’art sonore dans un musée des beaux-arts.

En 2021-2022, Félix Blume et Dominique Petitgand ont été les artistes invités de la Chambre d’écoute, espace d’exposition permanente d’art sonore dans le musée.

A l’occasion de l’exposition “L’Écoute essaimée” leur pratique artistique va essaimer en dehors de la Chambre d’écoute sous la forme d’installations sonores.

L’atelier de Jacques Réattu accueillera l’installation sonore Essaim de Félix Blume, composée de 250 petits haut-parleurs reproduisant chacun le son d’une abeille en plein vol. Suspendus dans l’espace d’exposition, ces dispositifs sonores proposent plusieurs expériences d’écoute de l’ensemble à l’individu. Le visiteur est invité à s’approcher pour écouter ces petits êtres au plus près et faire ainsi partie intégrante de l’essaim. On peut alors écouter ces voix comme autant de témoignages individuels de ces ouvrières qui ont tendance à passer inaperçues.

Dominique Petitgand, dans le cadre d’une commande du Centre national des Arts Plastiques va créer trois œuvres sonores pour les lieux : « Voix en pointillé », deux installations sonores dans les salles de la collection permanente et un long « paysage sonore » (voix, atmosphère musicale et paysagère, silences) qui articulera deux plans sonores distincts, le proche et le lointain, en s’appuyant sur la particularité de l’architecture.



A noter : le Vendredi 3 juin à 18h, le musée Réattu organise une rencontre avec Dominique Petitgand. pour un parcours dans les collections avec écoute et commentaires de ses œuvres.

Arles

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles