Loir-et-Cher

2022-09-15 – 2022-10-15

Chambord Loir-et-Cher Chambord 35 EUR 35 40 L'écoute du brame à Chambord. Écoute du brame en groupe à partir du mirador de la ferme de la Guillonnière dans la zone fermée au public. 16 personnes maximum – Âge requis 12 ans. Sur réservation, dans la limite des places disponibles. reservations@chambord.org +33 2 54 50 50 40 http://www.chambord.org/ ©C.Lazi

