L’écoute active : la clé de la relation client SQY CUB Guyancourt, jeudi 21 mars 2024.

L’écoute active : la clé de la relation client Animé par Pascal Le Floch – PLF Coaching Jeudi 21 mars, 09h30 SQY CUB Participation gratuite – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T09:30:00+01:00 – 2024-03-21T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T09:30:00+01:00 – 2024-03-21T12:00:00+01:00

Vous voulez être bien compris, faire passer vos idées, arriver plus vite à un accord avec vos interlocuteurs…cela commence par mieux les écouter. Initiez-vous à l’écoute active, observez le langage non verbal, explorez les différentes techniques de communication orale et testez-les lors de jeux de rôle. Vous optimiserez vos échanges avec vos clients, partenaires et gagnerez en efficacité !

Animé par Pascal Le Floch – PLF Coaching

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/210324 »}]