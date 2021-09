Lécousse La Bouëxière 35340 Ille-et-Vilaine, Lécousse Joute contée et chantée La Bouëxière 35340 Lécousse Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Joute contée et chantée La Bouëxière 35340, 9 octobre 2021 20:30, Lécousse. Samedi 9 octobre, 20h30 Sur place 7 €, gratuit pour les moins de 18 ans http://gallotonic.org/, gallotonic@orange.fr, 02 99 23 54 57 Jouteurs : Marie-Jo Joulaud – Marie Chif’Mine – Matao Rollo – Roger Besnard – Roland Brou – Charles Quimbert – Gaël Rolland – Robert Bouthillier et Présentateur : Daniel Robert S’il y en a qui sont bavards comme personne, ce sont les conteurs (conteuses) et les chanteurs (chanteuses) qui viendront s’affronter à La Bouëxière pour notre neuvième joute chantée-contée. Ces gens-là sont particulièrement compétents et dynamiques : il y aura deux équipes constituées chacune d’un conteur, d’une conteuse, d’un ou d’une chanteu-r-se et d’un ou d’une chanteu-r-se-conteu-r-se. Et comme il s’agit d’une affaire très sérieuse, la tâche de l’animateur-arbitre sera d’éviter les débordements ! La Bouëxière 35340 Salle André Blot, 10 Rue Jean Langlais 35300 Lécousse Montaubert – Rillé – Saint-Sulpice Ille-et-Vilaine samedi 9 octobre – 20h30 à 23h30

