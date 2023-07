69ème Fête de l’Agriculture Lécourt Lécourt, 3 septembre 2023, Lécourt.

69ème Fête de l’Agriculture Dimanche 3 septembre, 10h00 Lécourt Entrée à 3€ par personne, gratuite pour les moins de 12 ans

Organisée par les Jeunes Agriculteurs, la Fête de l’Agriculture se tiendra à Lécourt le dimanche 3 septembre. Retrouvez nous pour une journée conviviale et riche en animations !

Au programme : démonstrations de Tracteur Pulling et de Moiss’ Batt’ Cross, marché du terroir, village enfants, chiens de troupeaux, et plein d’autres encore…

Buvette et restauration sur place.

Lécourt Lécourt Lécourt Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/j-action-haute-marne/evenements/69eme-fete-de-l-agriculture »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

agriculture jeunes agriculteurs

J’Action 52