L’écoquartier Flaubert, construire ensemble la ville de demain Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

L’écoquartier Flaubert, construire ensemble la ville de demain Grenoble, 19 mars 2022, Grenoble. L’écoquartier Flaubert, construire ensemble la ville de demain Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole 14 rue de la République Grenoble

2022-03-19 14:30:00 – 2022-03-19 16:30:00 Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole 14 rue de la République

Grenoble Isère EUR 6 9 Habitat participatif, matériaux bio-sourcés, agriculture urbaine… Ce quartier innovant en cours de réalisation préfigure la ville de demain. Découvrez-le en avant-première. Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole 14 rue de la République Grenoble

dernière mise à jour : 2021-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Grenoble Adresse Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole 14 rue de la République Ville Grenoble lieuville Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole 14 rue de la République Grenoble Departement Isère

Grenoble Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

L’écoquartier Flaubert, construire ensemble la ville de demain Grenoble 2022-03-19 was last modified: by L’écoquartier Flaubert, construire ensemble la ville de demain Grenoble Grenoble 19 mars 2022 Grenoble Isère

Grenoble Isère