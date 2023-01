Leçons de ténèbres de François Couperin Théâtre de l’Aquarium, 27 janvier 2023, Paris.

Le vendredi 27 janvier 2023

de 18h30 à 19h30

. payant

Répétition ouverte au public avec une participation de 5 € (tarif unique)

Intimité, virtuosité, expressivité. Un cycle emblématique, des œuvres sacrées, des lignes de musique qui s’entrelacent. Les lamentations d’un prophète biblique, une musique inspirée.

L’Ensemble Correspondances réunit chanteurs et instrumentistes sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé. Régulièrement en résidence au Théâtre de l’Aquarium depuis 2019, ces musiciens ouvrent pendant le festival BRUIT une répétition d’un concert dédié à l’œuvre de François Couperin, donné prochainement en France et à l’étranger. Un temps d’écoute inédit, introduit et commenté par Sébastien Daucé.

Rares sont les œuvres sacrées dans l’œuvre de François Couperin. Pourtant, le chant français au XVIIème siècle trouve une forme d’apogée dans une œuvre qu’il a composée pour l’Abbaye de Longchamp en 1714 : les trois Leçons de ténèbres pour le Mercredi saint. Ce cycle emblématique rend un hommage splendide à l’écriture italienne et à l’art du Chant à la française dont il constitue un sommet absolu.

Les deux premières leçons sont composées pour une voix soliste, tandis que la troisième est à deux voix. Les textes reprennent de l’Ancien Testament les lamentations du prophète Jérémie devant Jérusalem détruite par les Babyloniens. À la beauté et à la force de ce texte, Couperin livre une musique inspirée au plus haut point, alternée de séquences théâtrales et d’autres plus contemplatives où les lignes musicales s’entrelacent jusqu’à l’étourdissement.

Durée : 1h

Distribution / Production

Sopranos : Caroline Weynants et Eugénie Lefebvre

Viole de gambe : Mathilde Vialle

Théorbe : Thibaut Roussel

Violoncelle : Hager Hanana

Orgue : Matthieu Boutineau

Clavecin : Sébastien Daucé

Production : Ensemble Correspondances

Avec le soutien de la vie brève – Théâtre de l’Aquarium

Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est ensemble associé au Musée du Louvre. Il reçoit le soutien en résidence de création de la vie brève – Théâtre de l’Aquarium. Il est soutenu par le Ministère de la Culture – DRAC Normandie, la Région Normandie, le Département du Calvados, la Ville et le théâtre de Caen.

L’ensemble est aidé par la Fondation Correspondances qui réunit des mélomanes actifs dans le soutien de la recherche, de l’édition et de l’interprétation de la musique du XVIIème siècle. Il reçoit régulièrement le soutien de l’Institut Français, de l’ODIA Normandie et du Centre National de la Musique pour ses activités de concert, d’export et d’enregistrements discographiques.

L’Ensemble Correspondances est Membre d’Arviva – Arts vivants, Arts durables, et s’engage pour la transition environnementale du spectacle vivant. L’ensemble est membre de la FEVIS, du Profedim et du Réseau Européen de Musique Ancienne.

