Leçons de Ténèbres – de Betty Tchomanga – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 8 décembre 2022, Nantes.

2022-12-08 Représentations les 7 et 8 décembre 2022 à 20h

Danse. Dans “Leçons de Ténèbres”, quatre corps se font les porte-voix de récits oubliés ou que l’on a voulu faire disparaître. Ils sont chevauchés par des forces qui les relient, agitent leurs poitrines. Elles se gonflent et se dégonflent, donnent des coups, sont traversées par des impacts. Ces personnes creusent, corps penchés, courbés, jusqu’à déterrer l’invisible. Elles se transforment et se métamorphosent parfois jusqu’à disparaître. Tour à tour, elles défient, témoignent, assistent, protègent, soutiennent et font apparaître des visions. Elles ont des peurs à partager, des images à brouiller, des masques à assembler, des feux à convoquer…Conception : Betty TchomangaInterprétation : Betty Tchomanga, Amparo Gonzalez Sola, Léonard Jean-Baptiste et Zoé Jaffry (en alternance avec Balkis Mercier Berger) Public : à partir de 10 ans Durée : 1h20

