LEÇONS DE PHILOSOPHIES DRÔLES ET – LEÇONS DE PHILOSOPHIES DRÔLES THEATRE DE LA CONTRESCARPE Paris, mercredi 14 février 2024.

LEÇONS DE PHILOSOPHIES DRÔLES THEATRE DE LA CONTRESCARPE Paris, mercredi 14 février 2024.

LEÇONS DE PHILOSOPHIES DRÔLES ET TRÈS SÉRIEUSESAimer, haïr, refuser, gagner, consentir : quel sens ont nos actes ? Quel sens a notre vie ? La réponse en philosophie.La seule conférence de philosophie où c’est la salle qui décide du sujet. Proposez une question, un tirage au sort décidera du reste et la philosophe répondra en direct et sans jargon.Au cours de 3 soirées, Socrate, Descartes, Hegel et les autres viendront répondre à votre question.Venez curieux, repartez philosophe !Laurence Devillairs est normalienne, agrégée, docteur en philosophie, enseignante à l’université de Paris Panthéon-Sorbonne.Distribution : De et avec Laurence DevillairsDurée : 1h15

Tarif : 14.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 19:00

THEATRE DE LA CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75