"L'économie circulaire sans tourner autour du pot" – Festival Pint of Science 2022
Urban Parc, 17 rue Marcel Paul, Alès
9 mai 2022

Cette soirée animée et déjantée vous est proposée dans le cadre du Festival Pint of Science 2022…késako ?Le concept de Pint of Science est inventé en 2012 par deux chercheurs anglais dans les rues de Londres. Un jour où ils avaient ouverts leur laboratoire au grand public, ils se sont surpris à découvrir un public curieux et fasciné par les sciences. Leur réflexion a donc été : Comment recommencer l’expérience sans pour autant ouvrir le laboratoire tous les quatre matins, ce qui poserait un problème de sécurité ? Comment faire sortir les scientifiques de leur laboratoire et les faire rencontrer les passionnés de tout âge ? En utilisant les lieux les plus fréquentés par les anglais…les pubs !La première édition avait lieu en Angleterre dans 3 villes en 2013. Elodie Chabrol, directrice de Pint of Science France, y avait pris part et a décidé d’importer le concept en France en 2014.La dernière édition du festival, en mai 2019, a eu lieu dans 53 villes de France, rassemblant 14 0000 participants. Pour cette soirée à Urban Parc, nous vous proposons d’apprendre en vous amusant accompagnés des trois chercheurs :Juliette Cerceau (Enseignant-chercheur à IMT Mines Ales, laboratoire HydroSciences Montpellier), qui va vous proposer un regard sur la notion d’économie circulaire, Jacky Montmain (Enseignant-chercheur IMT Mines Alès, Co-directeur du laboratoire Euromov Digital Health in Motion) qui va tenter de déchiffrer pour nous les chiffres qu’on entend au quotidien sans vraiment les comprendre et Didier Perrin (Enseignant-chercheur IMT Mines Ales, laboratoire Polymères Composites et Hybrides) qui nous aidera à y voir plus clair sur ce fantastique et catastrophique élément qu’est le plastique !Entre transition écologique et greenwashing, quelles solutions concrètes et durables pouvons nous adopter ? C’est ce que l’économie circulaire essaye de définir. Pour vous aider à faire le tri, le festival Pint of Science amène 3 scientifiques à l’Urban Parc pour une soirée instructive, décontractée … et un brin déjantée ! Et comme dans les réponses au défi climatique, il y aura à boire et à manger !* Infos pratiques :- Rendez-vous le lundi 09 Mai 2022- Où? : Urban Parc à Alès- Quand ? : De 19h00 à 22h30 – Tarifs : 2 euros- Réservation conseillée sur le site du festival : https://www.pintofscience.fr/event/leconomie-circulaire-sans-tourner-autour-du-pot

+33 4 66 43 35 76 https://www.pintofscience.fr/event/leconomie-circulaire-sans-tourner-autour-du-pot

