Leçon inaugurale de Wendy Mackay, Directrice de recherche au centre Inria (Saclay) Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Leçon inaugurale de Wendy Mackay, Directrice de recherche au centre Inria (Saclay) Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre, 24 février 2022, Paris. Leçon inaugurale de Wendy Mackay, Directrice de recherche au centre Inria (Saclay)

Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre, le jeudi 24 février à 18:00

Wendy Mackay prononcera sa leçon inaugurale, intitulée « Réimaginer nos interactions avec le monde numérique », le 24 février 2022 au Collège de France [(diffusion simultanée sur Internet)](https://www.college-de-france.fr/site/wendy-mackay/Lecon-inaugurale-de-Wendy-Mackay.htm) Wendy est titulaire pour l’année 2021-2022 de la chaire Informatique et Sciences Numériques, chaire créée en partenariat avec Inria. Elle dirige l’équipe Ex Situ commune à Inria et au Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN). Présentation du « pass vaccinal » et masque chirurgical, FFP2 ou FFP3 obligatoires à partir de 16 ans. [En savoir plus](https://www.college-de-france.fr/site/wendy-mackay/inaugural-lecture-2022-02-24-18h00.htm)

Présentation du « pass vaccinal » et masque chirurgical, FFP2 ou FFP3 obligatoires à partir de 16 ans.

Le thème abordé sera « Réimaginer nos interactions avec le monde numérique » Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre 11, place Marcelin-Berthelot – 75005 paris Paris Quartier de la Sorbonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T18:00:00 2022-02-24T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre Adresse 11, place Marcelin-Berthelot – 75005 paris Ville Paris lieuville Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre Paris

Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Leçon inaugurale de Wendy Mackay, Directrice de recherche au centre Inria (Saclay) Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre 2022-02-24 was last modified: by Leçon inaugurale de Wendy Mackay, Directrice de recherche au centre Inria (Saclay) Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre 24 février 2022 Collège de France / Amphithéâtre Marguerite de Navarre Paris Paris

Paris