Leçon inaugurale de Mieke Bal au Collège de France Collège de France, 18 octobre 2022, Paris.

Le mardi 18 octobre 2022

de 18h00 à 20h00

. gratuit

Un rêve culturel : l’Europe au pluriel – Leçon inaugurale de Mieke Bal

La variété de langues et de cultures européennes requiert le respect pour la diversité sans transformer les différences en frontières. Ambivalente, comme à la fois ligne et espace de négociation, la frontière unifie tout en séparant. Au contraire des frontières, ce sont des traits engageants qui rendent l’interaction et le dialogue captivants. C’est l’intégration plutôt que la comparaison qui compte, sans effacer les différences, qu’on ferait mieux d’apprécier comme base du rêve culturel. Langues, littératures, cultures intégrées : comment le faire ? J’aborderai cette question à travers des concepts d’analyse, avec l’aide des œuvres littéraires, visuelles, et cinématographiques, dans lesquelles je mettrai en relief ce qui démontre que les œuvres se répondent, et répondent aux différences.

Mieke Bal propose ainsi d’analyser les enjeux qui à la fois distinguent les pays européens les uns des autres et, pour cette raison même, encouragent le débat et l’amalgame qui s’ensuivent, ce qui est en réalité ce qui définit, ce qui fait l’Europe. Dans sa leçon inaugurale, elle présentera ces enjeux comme un terrain vague intellectuel où toute balade peut mener à l’égarement, mais aussi à cette « union européenne » dont la pluralité définit et facilite l’identification plutôt que l’identité. La dernière n’est pas un trait inné qu’on porte partout où on va, mais le résultat d’une identification dans le présent, orienté vers l’avenir. Le défi ultime pour l’Europe, alors, est de choisir avec quels projets et idées chacun, chaque pays, s’identifie. L’identité n’est pas quelque chose que nous avons, mais ce que nous devons réaliser.

Mieke Bal est invitée à occuper la chaire annuelle du Collège de France L’invention de l’Europe par les langues et les cultures 2022-2023, en partenariat avec le ministère de la Culture.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Sur Mieke Bal

Après le baccalauréat en lycée classique aux Pays-Bas, j’ai fait des études de langue, littérature et civilisation françaises. Ensuite, pendant quelques années d’enseignement dans un collège de formation de professeurs du secondaire, j’ai écrit ma thèse de doctorat sur la théorie narrative, développée avec des romans français avec un focus sur des concepts d’analyse. Mon engagement féministe m’a amenée à travailler sur la bible hébraïque, dont je cherchais à sonder les partis-pris idéologiques et ce que les cultures occidentales en ont fait (souvent en les empirant). Mon intérêt pour la focalisation dans la narrativité m’a poussée vers l’art visuel, puis, après quelques monographies sur des artistes et de nombreux articles, vers l’étude et la création d’expositions. Le monde contemporain, le désir de le comprendre mieux, m’a incitée à entreprendre la réalisation de films.

Mes œuvres publiées comprennent quarante-cinq livres, en français, anglais, espagnol et néerlandais, et de nombreux articles. Mes travaux ont été traduits en plusieurs langues, dont le chinois, le coréen, le serbe, et beaucoup d’autres. J’ai tenu des postes permanents à l’université d’Utrecht, à l’université de Rochester (New York), l’université d’Amsterdam, et un grand nombre de postes invités dans des pays différents, y compris la France (Paris III). Le travail d’accompagnement de thèses doctorales a toujours tenu une place importante dans mes activités. J’ai rédigé un « mode d’emploi » pour les thésards, et à ce jour j’ai dirigé quatre-vingt-une thèses complétées, dans des champs d’études très divers.

Collège de France 11, place Marcelin Berthelot 75005 Paris

