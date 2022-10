Leçon inaugurale de Benoît Peeters au Collège de France Collège de France, 27 octobre 2022, Paris.

Le jeudi 27 octobre 2022

de 18h00 à 20h00

. gratuit

Un art neuf – Leçon inaugurale de Benoît Peeters au Collège de France

Pendant des décennies, la bande dessinée n’a pourtant même pas eu de nom, ce qui ne veut pas dire qu’elle était sans existence. On parlait d’histoires en images ou d’illustrés. Elle n’avait pas non plus d’Histoire. Associée à l’enfance et au divertissement, elle était publiée dans des supports éphémères. Rares étaient les auteurs à connaître les honneurs du livre.

La reconnaissance de la bande dessinée a d’abord été le fait de collectionneurs, désireux de retrouver les séries de leur enfance et entretenant le mythe d’un âge d’or : chaque génération voulait célébrer les œuvres avec lesquelles elle avait grandi. Pour faire oublier sa mauvaise réputation, on cherchait à lui trouver de glorieux ancêtres, des grottes de Lascaux à la tapisserie de Bayeux.

Les choses ont changé au cours des dernières décennies avec le développement du roman graphique, la féminisation d’un monde trop longtemps masculin, l’intérêt porté aux planches originales, l’ouverture à la non-fiction… Mais la reconnaissance contemporaine de la bande dessinée comme neuvième art n’est pas dénuée d’ambiguïtés.

Benoît Peeters est invité à occuper la chaire annuelle du Collège de France de création artistique 2022-2023, avec le soutien du Centre national du livre, dans le cadre de l’année de la lecture grande cause nationale.

Il prononcera sa leçon inaugurale le 27 octobre à 18h00.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponible.

Benoît PEETERS

Spécialiste d’Hergé, scénariste de bande dessinée, auteur de biographies et d’essais sur Paul Valéry, Sándor Ferenczi, Alain Robbe-Grillet, Rodolphe Töpffer, Nadar, Jirô Taniguchi et Chris Ware, Benoît Peeters est un observateur actif de la bande dessinée depuis plus de quarante ans. Son regard critique est doublé d’un regard de créateur, nourri de ces allers-retours entre la théorie et la pratique.

Une longue complicité avec le dessinateur François Schuiten lui a permis de construire avec lui le cycle des Cités obscures. Quinze albums sont parus à ce jour ; ils ont obtenu de nombreux prix et ont été traduits dans le monde entier.

Passionné par le récit sous toutes ses formes, Benoît Peeters a aussi collaboré avec Aurélia Aurita et Frédéric Boilet, la photographe Marie-Françoise Plissart et le cinéaste Raoul Ruiz.

Il est invité pour l’année 2022-2023 sur la chaire annuelle Création artistique, qui bénéficie du soutien exceptionnel du Centre national du livre.

Son enseignement portera notamment sur la singularité de la bande dessinée, qu’il ne faut pas comprendre comme une forme amoindrie de littérature ou un art graphique diminué, mais plutôt comme une pratique artistique possédant ses propres outils créateurs.

Collège de France 11, place Marcelin Berthelot 75005 Paris

© Collège de France Benoît Peeters