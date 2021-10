Toulouse Le Taquin Haute-Garonne, Toulouse LEÇON DE SOUL MUSIC : HUMAN SONGS & GUESTS [COMPLET] Le Taquin Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**En partenariat avec l’association Mandala Bouge – Le Taquin** **Cyprien Zéni,** chant **/ Grégoire Aguilar,** piano**,** claviers **/ Maxime Delporte,** basse **/ Frédéric Petitprez,** batterie Accompagnés de : **Tim Sussin,** guitare **/ Alexandre Galinié,** saxophone ténor **/ Adrien Dumont,** trompette **/ Natacha Kanga,** chant **/ Mélodie Bourgué,** chant Adaptée au fil rouge Soul music du festival 2021, la leçon de jazz sera délivrée cette année par le groupe Human Songs qui manie avec bonheur les deux styles musicaux depuis sa création. La formation s’appliquera à délivrer les clés historiques et contemporaines de ce courant musical qui trouve son origine aux États-Unis dans les années 1950. Plus d’information : [[www.facebook.com/people/Human-Songs/100063622028366/](www.facebook.com/people/Human-Songs/100063622028366/)](www.facebook.com/people/Human-Songs/100063622028366/) [https://www.youtube.com/watch?v=kCvxzrRqRxc](https://www.youtube.com/watch?v=kCvxzrRqRxc)

Gratuit avec réservation, dans la limite des places disponibles / assis – Tout public

