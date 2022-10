LEÇON DE LATIN JAZZ – HAROLD LOPEZ NUSSA

2022-10-12 21:00:00 – 2022-10-12 Pour l’accompagner: à la batterie et aux percussions cubaines son frère Ruy Adrian Lòpez-Nussa, à la contrebasse Thibaud Soulas et au saxophone ténor Rafael Aguila (Chucho Valdes, Alain Perez, CMQ bigband). Ensemble, ils nous proposent de retracer l’histoire du jazz afrocubain, d’expliquer et d’illustrer en musique ce mélange des musiques cubaines avec le jazz. Les thématiques abordées sont donc les origines multiples de la musique cubaine (africaines, espagnoles, mais aussi françaises et chinoises), le panorama des styles musicaux joués à Cuba dans les années 30 et 40, la naissance du jazz cubain avec la rencontre de Chano Pozo et de Dizzy Gillespie, la scène cubaine new-yorkaise, La Descarga, Chucho Valdès, Irakere, pour enfin terminer sur l’évolution du jazz cubain jusqu’à aujourd’hui. Pour l’édition édition 2022 du festival Jazz sur son 31, le focus de cette nouvelle session des leçons de jazz se fera sur Cuba et sera présentée par le quartet du talentueux pianiste Harold Lòpez-Nussa, figure mondiale incontournable du jazz afrocubain. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

