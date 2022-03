Leçon de confiture Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées

Leçon de confiture Arrens-Marsous, 14 juillet 2022, Arrens-Marsous. Leçon de confiture ARRENS-MARSOUS A l’atelier du confiturier Arrens-Marsous

2022-07-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-25 11:30:00 11:30:00 ARRENS-MARSOUS A l’atelier du confiturier

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Leçon de fabrication de confiture les jeudis matin. Sans réservation. +33 5 62 97 45 57 http://atelierduconfiturier.com/ ARRENS-MARSOUS A l’atelier du confiturier Arrens-Marsous

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arrens-Marsous Adresse ARRENS-MARSOUS A l'atelier du confiturier Ville Arrens-Marsous lieuville ARRENS-MARSOUS A l'atelier du confiturier Arrens-Marsous Departement Hautes-Pyrénées

Leçon de confiture Arrens-Marsous 2022-07-14 was last modified: by Leçon de confiture Arrens-Marsous Arrens-Marsous 14 juillet 2022 Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées