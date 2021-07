Paris Théâtre national de l'Opéra-Comique Paris Leçon de chant Théâtre national de l’Opéra-Comique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Leçon de chant Théâtre national de l’Opéra-Comique, 18 septembre 2021, Paris. Leçon de chant

le samedi 18 septembre à Théâtre national de l’Opéra-Comique

Venez découvrir les airs de l’Opéra Comique avec une cheffe de chant.

Gratuit sur réservation

Venez découvrir les airs de l’Opéra Comique avec une cheffe de chant. Théâtre national de l’Opéra-Comique 1 place Boieldieu 75002 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:10:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:10:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:10:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre national de l'Opéra-Comique Adresse 1 place Boieldieu 75002 Paris Ville Paris lieuville Théâtre national de l'Opéra-Comique Paris