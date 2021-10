Saulgé JUILLET Saulgé Saulgé, Vienne L’Ecomusée fête halloween De 14h30 à 17h : « Jeudis des enfants » : animations et ateliers pour les enfants JUILLET Saulgé Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Jeudi 28 octobre : L’Ecomusée fête halloween ——————————————– ### De 14h30 à 17h : « Jeudis des enfants » : animations et ateliers pour les enfants de 7 à 14 ans : sur inscription au moins 48h à l’avance avec : L’écomusée prépare Halloween avec un après-midi bricolage et recette sucrée. Avec tes animateurs (Christophe et Alexia) vient préparer des décors d’halloween et après avoir creusé la chair des citrouilles tu pourras préparer une délicieuse recette sucrée aux couleurs d’Halloween que l’on partagera au moment du goûter. Lieux : Site de l’Ecomusée, lieu-dit Juillé

Conditions et tarif : 5€/enfant. Sur inscription. Un minimum de 5 enfants inscrits est nécessaire pour que l’activité puisse se faire. Application des normes sanitaires en vigueur.

