L’ÉCOMUSÉE DU PERCHE FAIT SON CINÉMA ! Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

L’ÉCOMUSÉE DU PERCHE FAIT SON CINÉMA ! Mamers, 9 mai 2022, Mamers. L’ÉCOMUSÉE DU PERCHE FAIT SON CINÉMA ! Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers

2022-05-09 18:00:00 – 2022-05-09 22:00:00 Cinéma Rex 2, rue de la Gare

Mamers Sarthe 0 0 EUR À l’occasion de son 50ème anniversaire, l’Écomusée du Perche de Saint Cyr-le-Rosière vous propose des animations, une présentation d’objets suivies de la projection de “Jour de fête” de Jacques Tati.

Tarif unique : 3,80€ par personne et gratuit pour les enfants.

En partenariat avec le Madrigal, le Passé RéCréatif et les 4Sergents de Mamers. C’est “Jour de fête” au cinéma Rex ! À l’occasion de son 50ème anniversaire, l’Écomusée du Perche de Saint Cyr-le-Rosière vous propose des animations, une présentation d’objets suivies de la projection de “Jour de fête” de Jacques Tati.

Tarif unique : 3,80€ par personne et gratuit pour les enfants.

En partenariat avec le Madrigal, le Passé RéCréatif et les 4Sergents de Mamers. Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Mamers, Sarthe Autres Lieu Mamers Adresse Cinéma Rex 2, rue de la Gare Ville Mamers lieuville Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers Departement Sarthe

Mamers Mamers Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mamers/

L’ÉCOMUSÉE DU PERCHE FAIT SON CINÉMA ! Mamers 2022-05-09 was last modified: by L’ÉCOMUSÉE DU PERCHE FAIT SON CINÉMA ! Mamers Mamers 9 mai 2022 Mamers sarthe

Mamers Sarthe