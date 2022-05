l’écoMusée dans tous ses états, 11 septembre 2022, .

l’écoMusée dans tous ses états

2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11 18:00:00

Prêts pour un voyage au pays des mythes et des contes ? Petits et grands sont invités à vivre une journée rocambolesque ! Au programme : des ateliers à foison, des rencontres avec des artistes ébouriffants, des histoires incroyables à écouter, des visites improbables et des spectacles abracadabrants !

En compagnie des partenaires du musée, du réseau des bibliothèques de la communauté de communes CVL.

Tous publics

Gratuit

Rendez-vous à l’écoMusée

dernière mise à jour : 2022-04-01 par