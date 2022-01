L’Écomusée d’Alsace fête Pâques Ecomusée d’Alsace Ungersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ungersheim

L’Écomusée d’Alsace fête Pâques Ecomusée d’Alsace, 15 avril 2022, Ungersheim. L’Écomusée d’Alsace fête Pâques

du vendredi 15 avril au lundi 18 avril à Ecomusée d’Alsace

Du 15 au 18 avril, partez à la découverte de l’Écomusée d’Alsace et des traditions de Pâques. Flânez dans les ruelles, admirez les cigognes nichées sur les toits et participez aux animations prévues tout au long du week-end ! Au programme : recettes traditionnelles de Pâques, course aux œufs, découverte des animaux de la ferme, balade en tracteur ou en barque, exposition avicole, et bien sûr, la grande chasse aux œufs. Dates et horaires : Du 15 au 18 avril 2022 – De 10h à 18h Contact : Tél : 03 89 74 44 74 Adresse mail : [info@ecomusee.alsace](mailto:info@ecomusee.alsace) Site internet : [https://www.ecomusee.alsace/fr/](https://www.ecomusee.alsace/fr/) Adresse postale : Écomusée d’Alsace, Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

Tarifs : Adulte : 16,50 € – Enfant (4 – 17 ans) : 11€ – Enfant (jusqu’à 3 ans) : gratuit

Le musée célèbre le retour tant attendu du printemps ! Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim Chemin du Grosswald Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ungersheim Autres Lieu Ecomusée d'Alsace Adresse Ungersheim 68190 Ville Ungersheim lieuville Ecomusée d'Alsace Ungersheim Departement Haut-Rhin

Ecomusée d'Alsace Ungersheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ungersheim/

L’Écomusée d’Alsace fête Pâques Ecomusée d’Alsace 2022-04-15 was last modified: by L’Écomusée d’Alsace fête Pâques Ecomusée d’Alsace Ecomusée d'Alsace 15 avril 2022 Ecomusée d'Alsace Ungersheim Ungersheim

Ungersheim Haut-Rhin