Début : 2024-03-02 17:00:00

fin : 2024-03-02 . Durant cet atelier de 2 heures, vous découvrirez les différents types de thérapie par la couleur et la symbolique des 7 couleurs de l’arc en ciel. Des exemples de la vie de tous les jours pour le choix de la couleur d’un objet seront présentés et discutés en groupe. Prix libre. Inscriptions avant le 01/03. .

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

