Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02 22:00:00 . Méthode de thérapie brève qui œuvre à la compréhension et la libération des mémoires de notre passé et du passé de nos

ancêtres (traumatismes, blessures, blocages, interdits, secrets de famille, etc). Suivie d’une mise en pratique possible avec Delphine Galmiche – Inscription obligatoire – Prix libre (valeur indicative: 10 €) .

L’écolette rue de l’église

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

