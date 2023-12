Atelier – Fresque du Climat L’écolette Le Bizot, 24 février 2024, Le Bizot.

Le Bizot Doubs

Début : 2024-02-24 18:00:00

fin : 2024-02-24

Retrouvez nos Fresqueurs Vincent et Kevin pour un atelier Fresque du Climat : prenez un moment pour échanger et comprendre le défi climatique et les solutions possible pour le relever. Atelier d’environ 3h suivi d’un échange autour d’un verre. Réservations avant le 22/02 Inscription obligatoire.

L’écolette rue de l’église

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



