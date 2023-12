Bain de Gong L’écolette Le Bizot Catégories d’Évènement: Doubs

Le Bizot Bain de Gong L’écolette Le Bizot, 16 mars 2024, Le Bizot. Le Bizot Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16 16:00:00 . Le massage vibratoire avec le gong est une technique de relaxation qui utilise de puissantes vibrations sonores et harmonise toutes les fréquences énergétiques du système nerveux pour nettoyer en profondeur. Inscription obligatoire. Prix libre. .

L’écolette rue de l’église

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Catégories d'Évènement: Doubs, Le Bizot

