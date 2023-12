Soirée Ciné « Plogoff, des Pierres contre des Fusils » L’écolette Le Bizot, 2 février 2024, Le Bizot.

Le Bizot Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:00:00

fin : 2024-02-02

.

C’était en février 1980, toute une population refusait l’installation d’une centrale nucléaire a quelques encablures de la Pointe du Raz, ouverte sur l’Atlantique. Six semaines de drames et de joies, de violences et de tendresse. L’épopée d’un peuple du Cap Sizun face aux pressions de notre société moderne. Prix libre.

.

L’écolette rue de l’église

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER