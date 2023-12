Initiation à l’accompagnement individuel et/ou méditation via la pratique de la communication non violente (CNV) L’écolette Le Bizot Catégories d’Évènement: Doubs

Le Bizot Initiation à l’accompagnement individuel et/ou méditation via la pratique de la communication non violente (CNV) L’écolette Le Bizot, 13 janvier 2024, Le Bizot. Le Bizot Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13 . Séances d’une heure, seul ou à deux où il est possible d’exprimer ce que vous avez à exprimer, ce qui est présent pour vous dans l’instant, en toute sécurité et en toute confidentialité, au bénéfice de la qualité de la relation à vous-même ou de la relation à l’autre. Je vous aide à cheminer grâce à l’écoute empathique CNV. Inscriptions obligatoire. .

L’écolette Rue de l’Église

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Le Bizot Autres Code postal 25210 Lieu L'écolette Adresse L'écolette Rue de l'Église Ville Le Bizot Departement Doubs Lieu Ville L'écolette Le Bizot Latitude 47.13587 Longitude 6.67164 latitude longitude 47.13587;6.67164

L'écolette Le Bizot Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bizot/