REPAS DE NOËL l’école Saint-Privat-de-Vallongue, 22 décembre 2023 19:00, Saint-Privat-de-Vallongue.

Saint-Privat-de-Vallongue,Lozère

Retrouvons nous pour un bon repas dans le préau de l’école afin de financer le voyage à la mer des enfants. Au menu un repas concocté par les camisards de Florac.

Salade de lentilles ou parfait de foie , potée de noël viande en trois façons, entrem….

2023-12-22 fin : 2023-12-22 20:00:00. EUR.

l’école

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie



Let’s get together for a good meal in the school courtyard to raise funds for the children’s seafaring trip. On the menu, a meal concocted by the Florac Camisards.

Lentil salad or liver parfait, Christmas meat potée in three ways, entrem…

Reunámonos en el patio del colegio para disfrutar de una buena comida y recaudar fondos para el viaje de los niños a la playa. El menú es una comida preparada por los Camisards de Florac.

Ensalada de lentejas o parfait de hígado, estofado navideño de carne de tres maneras, entrem…

Treffen wir uns zu einem guten Essen im Innenhof der Schule, um die Reise der Kinder ans Meer zu finanzieren. Auf der Speisekarte steht eine Mahlzeit, die von den Kamisarden aus Florac zusammengestellt wurde.

Linsensalat oder Leberparfait, Weihnachtseintopf mit Fleisch in drei Variationen, Zwischenmahlzeit…

