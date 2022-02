L’École nationale des Douanes Ecole nationale des Douanes Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

le vendredi 29 avril à 14:30

Ouverte depuis septembre 2003, l’Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing est chargée du recrutement et de la formation professionnelle de l’ensemble des agents des douanes. La DNRFP organise les concours d’entrée dans les services douaniers. Chaque année, l’école accueille une promotion d’environ 110 inspecteurs-élèves (dont une vingtaine de stagiaires étrangers) et près de 2000 stagiaires en formation continue. Vous découvrirez les lieux et le fonctionnement de l’école. Vendredi 29 avril 2022 de 14h30 à 15h30 RV au 11 avenue Jean Millet à Tourcoing à 14h20 Accès : tram Tourcoing centre – métro Colbert Tarifs* : gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents Inscriptions avant le 22 avril 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

Ecole nationale des Douanes 11 avenue Jean Millet à Tourcoing

